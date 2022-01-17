Без штрафів і поспіху до центрів комплектування: у Міноборони анонсували зміни у військовому обліку жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Міністерстві оборони України заявляють, що робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік триває, і що поспішати до територіальних центрів комплектування не треба. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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“Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить”, — повідомила Маляр.
Деталі
Зокрема, штрафів протягом 2022-го не буде.
"Штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін", - повідмила Маляр.
Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік — як чоловіків, так і жінок. У тому числі і “цифровізація” тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.
Що було раніше
Наприкінці минулого року з’явився наказ Міністерства оборони щодо суттєвого розширення переліку професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Перелік, затверджений наказом Міноборони, охоплює сотні спеціальностей та професій. Так у список додали медійників та комунікаційників усіх категорій — журналістів, операторів, піарників, видавців, бібліотекарів, перекладачів, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів тощо.
23 грудня МОУ та ЗСУ вийшли на брифінг з роз’ясненнями щодо нововведень, які викликали чималий суспільний резонанс. За інформацією, що була озвучена на брифінгу, жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Водночас не можна відкидати, що ці строки буде продовжено.
На облік мають стати всі жінки віком від 18 до 60 років, професії яких було визначено Міноборони і які є придатними для цього за станом здоров’я. Вагітність та наявність малолітніх дітей зобов’язання не скасовує.
У разі ж порушення правил військового обліку громадянки, як оголошувалося, мали б сплатити штраф до 1,5 тис. грн, а роботодавці — до 8,5 тис. грн.
Згодом стало відомо, що Міністерство оборони України має намір переглянути список професій для війскового обліку жінок у бік зменшення.