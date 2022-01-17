Без штрафів і поспіху до центрів комплектування: у Міноборони анонсували зміни у військовому обліку жінок

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Міністерстві оборони України заявляють, що робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік триває, і що поспішати до територіальних центрів комплектування не треба. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.