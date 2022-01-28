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Шахед-136

Кількість спеціальностей під військовим обліком для жінок буде зменшено: процес уже розпочався

Кількість спеціальностей під військовим обліком для жінок буде зменшено: процес уже розпочався

Київ • УНН

 • 30853 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. На сьогодні Генеральний штаб ЗСУ підготував новий перелік - з меншою кількістю - професій та спеціальностей жінок, яким необхідно ставати на військовий облік. Він поданий на узгодження з відповідними відомствами, після чого його направлять до Мін'юсту і оприлюднять. Про це під час години запитань до уряду у парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Щодо призову жінок: дійсно, у березні минулого року було прийнято відповідний закон зі змінами. Дійсно, викликала великий резонанс кількість професій і спеціальностей, які зобов’язували жінок, і був переляк, що вони та їх роботодавці повинні будуть сплачувати штрафи. Я хочу всіх заспокоїти. Ніяких штрафів сьогодні ніхто не буде сплачувати — ні роботодавці, ні жінки”, — сказав Резніков.

“На сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій та спеціальностей, які потрібні зараз, тільки виходячи з викликів та загроз та розвитку Збройних сил”, — зазначив міністр.

“Генеральний штаб ЗСУ на виконання доручення підготував це зменшення, воно суттєво зменшено і подано на узгодження з Міністерством внутрішніх справ, Службою зовнішньої розвідки та СБУ. Після цього воно буде направлено на юстування в Міністерство юстиції і буде оприлюднено. Жінки, не переживайте — все гаразд”, — додав він.

Що було раніше

Кілька тижнів тому у Міністерстві оборони України заявили, що робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік триває, і що поспішати до територіальних центрів комплектування не треба.

Наприкінці минулого року з’явився наказ Міністерства оборони щодо суттєвого розширення переліку професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Перелік, затверджений наказом Міноборони, охоплював сотні спеціальностей та професій. Згодом, після суспільного резонансу, стало відомо, що Міністерство оборони України має намір переглянути список професій для війскового обліку жінок у бік зменшення.

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