Количество несчастных случаев на производстве в Украине выросло на 5%

В общем, на протяжении 2018 года зафиксировано 4805 страховых несчастных случаев, что на 3,2% меньше, чем в 2017 году. Количество профессиональных заболеваний уменьшилось на 3,7% и составило 1879 зарегистрированных случаев.

В целом, в прошлом году страховые эксперты по охране труда провели проверки 8143 предприятий. По результатам было зафиксировано 57 486 нарушений законодательства об охране труда и внесены 8134 представления работодателям о нарушениях.

Ранее сообщал, что четверть больничных прошлом году была выдана с нарушениями.