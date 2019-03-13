Кількість смертельних нещасних випадків на виробництві в Україні зросла на 5%

КИЇВ. 13 березня. УНН. За підсумками 2018 року фахівці Фонду соціального страхування України зафіксували збільшення смертельних випадків на виробництві на 5,4%, смертельно травмовано 350 осіб проти 332 у 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду.