Кількість смертельних нещасних випадків на виробництві в Україні зросла на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За підсумками 2018 року фахівці Фонду соціального страхування України зафіксували збільшення смертельних випадків на виробництві на 5,4%, смертельно травмовано 350 осіб проти 332 у 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду.
Загалом, упродовж 2018 року зафіксовано 4 805 страхових нещасних випадків, що на 3,2% менше, ніж у 2017 році. Кількість професійних захворювань зменшилась на 3,7% та склала 1 879 зареєстрованих випадків.
Вцілому, у минулому році страхові експерти з охорони праці здійснили перевірки 8 143 підприємств. За результатами було зафіксовано 57 486 порушень законодавства про охорону праці та внесено 8 134 подання роботодавцям про порушення.
Раніше УНН повідомляв, що чверть лікарняних торік була видана з порушеннями.