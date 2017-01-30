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Количество продаж электрокаров в Украине стремительно растет

Количество продаж электрокаров в Украине стремительно растет

Киев • УНН

 • 6505 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине насчитывается более 2 600 экологичных автомобилей, из них 84% продаж приходится на одну компанию, передает УНН со ссылкой на данные "АвтоЭнтерпрайз".

Согласно данным импортеров, рост продаж электрокаров фиксируется с каждым месяцем.

"Электромобили используют электроэнергию для работы, поэтому, в отличие от топливных автомобилей, не выбрасывают в атмосферу выхлопных газов, представляющих собой опасную для живых организмов смесь тяжелых металлов", - говорится в сообщении.

За прошлый год в Украине было реализовано более 300 электромобилей.

Напомним, на сегодня в Украине около 400 устройств для зарядки электрокаров.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров.

На сегодня в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют электрозарядки.

В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1 000 долл.

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