Количество продаж электрокаров в Украине стремительно растет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине насчитывается более 2 600 экологичных автомобилей, из них 84% продаж приходится на одну компанию, передает УНН со ссылкой на данные "АвтоЭнтерпрайз".
Согласно данным импортеров, рост продаж электрокаров фиксируется с каждым месяцем.
"Электромобили используют электроэнергию для работы, поэтому, в отличие от топливных автомобилей, не выбрасывают в атмосферу выхлопных газов, представляющих собой опасную для живых организмов смесь тяжелых металлов", - говорится в сообщении.
За прошлый год в Украине было реализовано более 300 электромобилей.
Напомним, на сегодня в Украине около 400 устройств для зарядки электрокаров.
Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров.
На сегодня в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют электрозарядки.
В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1 000 долл.