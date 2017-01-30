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Кількість продажів електрокарів в Україні стрімко зростає

Кількість продажів електрокарів в Україні стрімко зростає

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні налічується більше 2600 екологічних автомобілів, з них 84% продажів припадає на одну компанію, передає УНН з посиланням на дані “АвтоЕнтерпрайз”.

Згідно із даними імпортерів, зростання продажів електрокарів фіксується з кожним місяцем.

“Електромобілі використовують електроенергію для роботи, тому, на відміну від паливних автомобілів, не викидають в атмосферу вихлопних газів, що представляють собою небезпечну для живих організмів суміш важких металів”, — йдеться у повідомленні.

За минулий рік в Україні було реалізовано більше 300 електроавтомобілів.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні є близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.

На сьогодні в мережі WOG нараховується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.

У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.

Українські Національні Новини

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