Число полностью вакцинированных от COVID-19 в Украине приблизилась к 130 тысячам

КИЕВ. 1 июня. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 130 тысяч человек. При этом в целом сделали уже около 1,16 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 14 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.