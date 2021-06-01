Число полностью вакцинированных от COVID-19 в Украине приблизилась к 130 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 130 тысяч человек. При этом в целом сделали уже около 1,16 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 14 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 1 032 038 человек, из них получили 1 дозу - 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 161 518 прививок" , - сообщили в Минздраве.
Детали
13 937 человек привито против COVID-19 за сутки 31 мая 2021 года. Одну дозу получили 10 232 человека, полностью иммунизированы - 3705 человек. В течение суток работали 215 мобильных бригад, 317 пунктов прививки.
По состоянию на 1 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 615 238 человек.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украину уже доставили 1 млн 715 тыс. доз вакцин компании Sinovac (с учетом поставок 26 мая), 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech (с учетом поставок 26 мая) через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).