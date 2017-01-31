Количество новостроек в столице в течение 2016 года выросло на 18%

Аналитики сообщают, что по сравнению с декабрем 2013 года количество новостроек на первичном рынке жилья Киева увеличилось на 9,9% (с 142 до 156).

По состоянию на конец 2016 года число новостроек эконом-класса составляло 58 объектов, комфорт-класса и бизнес-класса - по 39, премиум-класса - 20 По мнению экспертов, главным тенденциями на первичном рынке жилья Киева в 2016 году стали начало новых проектов и запуск новых очередей на реализованных объектах; малогабаритное жилье (квартиры-студио, смарт-квартиры) общей площадью от 18 кв. м; дисконтные программы (скидки, акции, рассрочки).

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.