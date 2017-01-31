Кількість новобудов у столиці протягом 2016 року зросла на 18%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З січня 2016 р. новобудов на первинному ринку житла Києва виросла на 18,2% (зі 132 до 156). Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітику спеціалізованого порталу Столична нерухомість.
Аналітики повідомляють, що порівняно з груднем 2013 р. кількість новобудов на первинному ринку житла Києва збільшилася на 9,9% (зі 142 до 156).
Станом на кінець 2016 року кількість новобудов економ-класу складала 58 об'єктів, комфорт-класу і бізнес-класу – по 39, преміум-класу – 20. На думку експертів, головним тенденціями на первинному ринку житла Києва в 2016 році стали початок нових проектів і запуск нових черг на реалізованих об'єктах; малогабаритне житло (квартири-студіо, смарт-квартири) загальною площею від 18 кв. м; дисконтні програми (знижки, акції, розстрочки).
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.