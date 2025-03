Количество обитаемых планет в Млечном Пути может превышать десятки тысяч - исследование

КИЕВ. 17 августа. УНН. Ученые проанализировали свойства уже открытых планет вне Солнечной системы и пришли к выводу, что количество обитаемых миров в Млечном Пути будет составлять несколько десятков тысяч, если в ближайшие десятилетия астрономы откроют хотя бы одну такую планету. Итоги их расчетов опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает УНН.