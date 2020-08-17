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Кількість населених планет у Чумацькому Шляху може перевищувати десятки тисяч - дослідження

Кількість населених планет у Чумацькому Шляху може перевищувати десятки тисяч - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вчені проаналізували властивості вже відкритих планет поза Сонячною системою і прийшли до висновку, що кількість населених світів в Чумацькому Шляху становитиме кілька десятків тисяч, якщо в найближчі десятиліття астрономи відкриють хоча б одну таку планету. Підсумки їхніх розрахунків опублікував науковий журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передає УНН.

“Одне з головних завдань астрономії в найближчі десятиліття — відкрити сліди існування життя на поверхні екзопланет. Наші розрахунки показують, що якщо ми відкриємо навіть одну планету з можливими слідами життя, це буде означати, що з імовірністю в 95% в Чумацькому Шляху існують десятки тисяч населених світів”, — пишуть дослідники.

Півстоліття тому американський астроном Френк Дрейк придумав формулу, за допомогою якої можна підрахувати, скільки в нашій Галактиці позаземних цивілізацій, з якими можливий контакт, а також оцінити шанси на це. Розрахунки Дрейка показали, що таких планет повинно бути дуже багато і що людство обов’язково має зустрітися з їх мешканцями.

Однак в найближчі роки після публікації рівняння жодного контакту з інопланетянами не відбулося. Вчені того часу, в тому числі Енріко Фермі, почали сумніватися в істинності припущень Дрейка. В результаті італієць сформулював так званий “парадокс Фермі”: якщо розумні інопланетяни існують, чому людство до цих пір не відкрило ніяких їхніх слідів?

Вчені до цих пір не можуть вирішити цей парадокс. Раніше вони припускали, що людство ще не зустрілося з позаземними цивілізаціями через те, що на нашій планеті склалися унікальні умови, які потрібні для формування розумного життя. Зараз ця гіпотеза здається малоймовірною, адже астрономи відкрили тисячі землеподобних планет у найближчих до нас зірок.

Професор Римського університету Тор Вергата (Італія) Амедео Бальбі і науковий співробітник Федеральної політехнічної школи Швейцарії Клаудіо Грімальді спробували вирішити більш просту задачу — підрахувати кількість потенційно населених планет.

У своїх розрахунках вчені враховували, що ми зараз знаємо про умови на інших планетах і як прогрес в астрономії і будівництво нових телескопів вплине на “кругозір” людства в найближчі десятиліття. До того ж їх цікавило не загальна кількість цивілізацій, які коли-небудь існували в Чумацькому Шляху, а та їх кількість, яку ми могли б виявити прямо зараз.

Спираючись на ці принципи, дослідники підготували кілька сценаріїв, за якими можуть розвиватися події в майбутньому, і оцінили максимальне і типове число заселених планет, які людство зможе відкрити в найближчі два-три десятиліття.

Їх розрахунки, зокрема, показали, що відсутність потенційно населених планет в найближчих околицях Землі, на відстані в 100 світлових років від нас, майже не вплине на ймовірність їх відкриття в інших регіонах Чумацького Шляху. При цьому якщо астрономи знайдуть навіть одну таку планету, це буде означати, що всього їх буде дуже багато: навіть в найбільш песимістичних сценаріях кілька десятків тисяч.

При цьому розрахунки вчених не враховують, що життя з однієї планети може потрапити в інші потенційно населені системи завдяки “міжзоряним” об’єктам на кшталт нещодавно відкритих комети Борісова й астероїда Оумуамуа. Якщо подібні події дійсно відбуваються, то кількість населених світів, як і загальна “щільність населення” Чумацького Шляху, може бути значно вище, підсумували астрономи.

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