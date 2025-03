Кількість населених планет у Чумацькому Шляху може перевищувати десятки тисяч - дослідження

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вчені проаналізували властивості вже відкритих планет поза Сонячною системою і прийшли до висновку, що кількість населених світів в Чумацькому Шляху становитиме кілька десятків тисяч, якщо в найближчі десятиліття астрономи відкриють хоча б одну таку планету. Підсумки їхніх розрахунків опублікував науковий журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передає УНН.