Закрывает ключевые объекты: партизаны обнаружили систему "Панцирь С-1" в оккупированном Севастополе
Киев • УНН
Разведчики "АТЕШ" нашли систему ПВО "Панцирь С-1" в районе Камышевой и Казачьей бухты оккупированного Севастополя. Система защищает нефтебазу, базу боевых дельфинов, склады боеприпасов и другие военные объекты.
Партизаны «АТЕШ» обнаружили систему Панцирь С-1, закрывающую ключевые объекты в оккупированном Севастополе, передает УНН.
Детали
По данным «АТЕШ», партизаны провели разведку Камышевой и Казачьей бухты. В ходе разведки были обнаружены точки наблюдения и огневые позиции для борьбы с БПЛА. Также вблизи школы водолазов Черноморского флота рф обнаружена система ПВО Панцирь С-1.
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Среди объектов, которые защищает данная система ПВО, находятся: нефтебаза, режимный объект минобороны рф для тренировки боевых дельфинов, школа водолазов, тренировочная база, склады с боеприпасами и логистические склады 810-й бригады морской пехоты, а также танковый полигон и аэродром.
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«Анализируя важность этих объектов, можно сделать выводы о стратегическом значении таких систем противовоздушной обороны. Выявление и вывод их из строя могут существенно изменить ход военных операций», - отметили в „АТЕШ“.
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