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Закрывает ключевые объекты: партизаны обнаружили систему "Панцирь С-1" в оккупированном Севастополе

Закрывает ключевые объекты: партизаны обнаружили систему "Панцирь С-1" в оккупированном Севастополе

Киев  •  УНН

 • 5032 просмотра

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Разведчики "АТЕШ" нашли систему ПВО "Панцирь С-1" в районе Камышевой и Казачьей бухты оккупированного Севастополя. Система защищает нефтебазу, базу боевых дельфинов, склады боеприпасов и другие военные объекты.

Партизаны «АТЕШ» обнаружили систему Панцирь С-1, закрывающую ключевые объекты в оккупированном Севастополе, передает УНН.

Детали

По данным «АТЕШ», партизаны провели разведку Камышевой и Казачьей бухты. В ходе разведки были обнаружены точки наблюдения и огневые позиции для борьбы с БПЛА. Также вблизи школы водолазов Черноморского флота рф обнаружена система ПВО Панцирь С-1.

Армия рф наращивает силы в оккупированном Геническе - "АТЕШ"5 нояб. 2024, 22:17 • 18616 просмотров

Среди объектов, которые защищает данная система ПВО, находятся: нефтебаза, режимный объект минобороны рф для тренировки боевых дельфинов, школа водолазов, тренировочная база, склады с боеприпасами и логистические склады 810-й бригады морской пехоты, а также танковый полигон и аэродром.

РЛС кругового обзора обнаружена агентами «АТЕШ» в бухте под оккупированным Севастополем8 нояб. 2024, 14:25 • 18322 просмотра

«Анализируя важность этих объектов, можно сделать выводы о стратегическом значении таких систем противовоздушной обороны. Выявление и вывод их из строя могут существенно изменить ход военных операций», - отметили в „АТЕШ“.

Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья17 нояб. 2024, 04:18 • 101146 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
raketnii-kompleks-pantsirРакетный комплекс "Панцирь"
sevastopolСевастополь
zaporozheЗапорожье