РЛС кругового обзора обнаружена агентами «АТЕШ» в бухте под оккупированным Севастополем

Враг боится очередных ударов со стороны ВСУ и надеется, что радиолокационная станция кругового обзора «Подлет», сможет обнаружить цель на малых высотах. Размещение российской РЛС обнаружено агентами «АТЕШ»

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал военно-партизанского движенияв.

Детали

Агенты «АТЕШ» фиксируют работу РЛС «Подлет», которую рашисты разместили в районе Стрелецкой бухты.

Оккупанты боятся очередных ударов со стороны ВСУ и надеются, что эта РЛС им поможет.

Но спешим их огорчить. Несмотря на то, что «Подлет» - это радиолокационная станция кругового обзора, способная обнаруживать воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке, у нас есть «сюрпризы», к которым они точно не готовы! - говорится в сообщении «АТЕШ».

"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье