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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РЛС кругового обзора обнаружена агентами «АТЕШ» в бухте под оккупированным Севастополем

РЛС кругового обзора обнаружена агентами «АТЕШ» в бухте под оккупированным Севастополем

Киев  •  УНН

14:25 • 4217 просмотра

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В Стрелецкой бухте Севастополя обнаружена российская РЛС кругового обзора «Подлет». Оккупанты установили станцию для обнаружения воздушных целей на малых высотах из-за страха новых ударов ВСУ.

Враг боится очередных ударов со стороны ВСУ и надеется, что радиолокационная станция кругового обзора «Подлет», сможет обнаружить цель на малых высотах. Размещение российской РЛС обнаружено агентами «АТЕШ»

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал военно-партизанского движенияв.

Детали

Агенты «АТЕШ» фиксируют работу РЛС «Подлет», которую рашисты разместили в районе Стрелецкой бухты.

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Оккупанты боятся очередных ударов со стороны ВСУ и надеются, что эта РЛС им поможет.

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Но спешим их огорчить. Несмотря на то, что «Подлет» - это радиолокационная станция кругового обзора, способная обнаруживать воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке, у нас есть «сюрпризы», к которым они точно не готовы! - говорится в сообщении «АТЕШ».

"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье2 ноября 2024, 04:25 • 73228 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
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