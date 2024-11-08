РЛС кругового обзора обнаружена агентами «АТЕШ» в бухте под оккупированным Севастополем
Киев • УНН
В Стрелецкой бухте Севастополя обнаружена российская РЛС кругового обзора «Подлет». Оккупанты установили станцию для обнаружения воздушных целей на малых высотах из-за страха новых ударов ВСУ.
Враг боится очередных ударов со стороны ВСУ и надеется, что радиолокационная станция кругового обзора «Подлет», сможет обнаружить цель на малых высотах. Размещение российской РЛС обнаружено агентами «АТЕШ»
Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал военно-партизанского движенияв.
Детали
Агенты «АТЕШ» фиксируют работу РЛС «Подлет», которую рашисты разместили в районе Стрелецкой бухты.
Оккупанты боятся очередных ударов со стороны ВСУ и надеются, что эта РЛС им поможет.
Но спешим их огорчить. Несмотря на то, что «Подлет» - это радиолокационная станция кругового обзора, способная обнаруживать воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке, у нас есть «сюрпризы», к которым они точно не готовы! - говорится в сообщении «АТЕШ».
"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье2 ноября 2024, 04:25 • 73228 просмотров