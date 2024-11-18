Враг продолжает атаковать Запорожье, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
В Запорожье зафиксирована серия взрывов в результате атаки вражеских беспилотников. По предварительным данным председателя ОВА Ивана Федорова, есть пострадавшие.
Атака дронов на Запорожье продолжается. Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, есть пострадавшие, передает УНН.
"Враг продолжает атаковать Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие", - сообщил Федоров.
Он призвал граждан находиться в безопасных местах.
В Запорожье прогремела серия взрывов: область атакуют вражеские беспилотники18 нояб. 2024, 19:14 • 6703 просмотра