Количество инфицированных в Хмельницкой области перевалило за 1 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на вечер 22 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 1008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, передает УНН.
“По состоянию на 18.00 22 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 1008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 63 — дети, 151 — медработники”, — говорится в сообщении.
“На лечении находится 123 человека, из них 50 лечится стационарно, 73 амбулаторно. Из них 10 — дети, 13-медработники”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что в области выздоровели 862 человека (85,5% от подтвержденных случаев), из них 53 — дети, 137 — медработники.
За среду в Хмельницкой области выздоровели еще 9 человек:
2 — Славута
2 — г. Хмельницкий
5 — Дунаевецкий район
“Среди выздоровевших, 4 работника Кривчицкого психоневрологического интерната. Таким образом, на сегодня в заведении больше нет больных COVID-19. Количество летальных случаев в области — 23”, — говорится в сообщении.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.