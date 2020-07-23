Кількість інфікованих у Хмельницькій області перевалила за 1 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на вечір 22 липня в Хмельницькій області зареєстровано 1008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, передає УНН.
"Станом на 18.00 22 липня в Хмельницькій області зареєстровано 1008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 63 - діти, 151 - медпрацівники", - йдеться у повідомленні.
"На лікуванні перебуває 123 особи, з них 50 лікується стаціонарно, 73 амбулаторно. З них 10 - діти, 13- медпрацівники", - додається у повідомленні.
Зазначається, що в області одужали 862 особи (85,5% від підтверджених випадків), з них 53 - діти, 137 - медпрацівники.
За середу в Хмельницькій області одужало ще 9 осіб:
2 - м.Славута
2 - м. Хмельницький
5 - Дунаєвецький район
"Серед тих, хто одужав, 4 працівники Кривчицького психоневрологічного інтернату. Таким чином на сьогодні в закладі більше немає хворих на COVID-19. Кількість летальних випадків в області - 23", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 534 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.