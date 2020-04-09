Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн, почти треть - в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 4:22 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 88444 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии - 17669 человек, в Испании - 14792, в США - 14768 и Франции - 10869. В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти, в общем - 3337 человек.
Всего в мире 1514866 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 329492 человека.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (431838), Испания (148220), Италия (139422), Франция (113982), Германия (113296), Иран (64586) и Великобритания (61474).
Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.