Килиан Мбаппе фигурирует в деле об изнасиловании
Киев • УНН
Шведская прокуратура подтвердила расследование об изнасиловании в отеле Стокгольма. Несколько СМИ обвиняют в этом футболиста Килиана Мбаппе, хотя он отрицает причастность.
Шведская прокуратура подтверждает расследование относительно изнасилования в отеле, несколько СМИ обвиняют в этом французского футболиста Килиана Мбаппе. «Реал Мадрид», клуб, за который выступает футбольная звезда, уже принимает меры предосторожности в связи с этой ситуацией.
Пишет УНН с ссылкой на Еuronews.
Футбольный мир всколыхнуло заявление о том, что нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может быть причастен к изнасилованию в Стокгольме, Швеция.
Таблоиды «Aftonbladet» и «Expressen» сообщили, что шведские власти начали расследование против Килиана Мбаппе по делу о вероятном изнасиловании и сексуальном насилии.
Обвинения касаются визита французского футболиста в Стокгольм с 9 по 11 октября.
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Ответ Мбаппе
Мбапо отреагировал на обвинения. В своем аккаунте в Твиттере он назвал жалобу «фейковой новостью» и предположил, что все это является частью организованной атаки незадолго до важного слушания в «ПСЖ» по поводу финансового долга.
В Швеции настроены серьезно
Хотя Мбаппе в своих социальных сетях назвал эту новость «фейком», шведская прокуратура подтвердила начало расследования. Марина Чиракова, прокурор, которая ведет это дело, сказала: «Я могу подтвердить, что было подано заявление о преступлении, совершенном в центре Стокгольма». Однако никаких подробностей о ходе расследования не было предоставлено.
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Прокурор может подтвердить, что полиция получила заявление об изнасиловании, согласно которому инцидент произошел 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма. Прокурор недоступен для СМИ и не может предоставить дополнительную информацию на данный момент. Когда появится больше информации, будет разослан дополнительный пресс-релиз»
Реакция «Реала»
Столкнувшись с медиа-влиянием обвинений, мадридский «Реал» решил отреагировать на ситуацию сдержанно. Однако одним из самых резонансных решений стало удаление Мбаппе с рекламной фотографии, которая изначально была размещена в социальных сетях клуба. Изображение было частью совместной кампании клуба, спортивного бренда, который одевает футболистов, и их благотворительного фонда. Некоторые восприняли эту акцию как знак того, что клуб стремится дистанцироваться от игрока до выяснения ситуации.
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