Кіліан Мбаппе фігурує у справі про зґвалтування
Київ • УНН
Шведська прокуратура підтвердила розслідування щодо зґвалтування в готелі Стокгольма. Кілька ЗМІ звинувачують у цьому футболіста Кіліана Мбаппе, хоча він заперечує причетність.
Шведська прокуратура підтверджує розслідування щодо зґвалтування в готелі, кілька ЗМІ звинувачують в цьому французького футболіста Кіліана Мбаппе. "Реал Мадрид", клуб, за який виступає футбольна зірка, вже вживає запобіжних заходів у зв'язку з цією ситуацією.
Пише УНН із посиланням на Еuronews.
Футбольний світ сколихнула заява про те, що нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе може бути причетний до зґвалтування у Стокгольмі, Швеція.
Таблоїди "Aftonbladet" та "Expressen" повідомили, що шведська влада розпочала розслідування проти Кіліана Мбаппе у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство.
Звинувачення стосуються візиту французького футболіста до Стокгольму з 9 по 11 жовтня.
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Відповідь Мбаппе
Мбапо відреагував на звинувачення. У своєму акаунті у Твіттері він назвав скаргу "фейковою новиною" і припустив, що все це є частиною організованої атаки незадовго до важливого слухання в "ПСЖ" з приводу фінансового боргу.
У Швеції налаштовані серйозно
Хоча Мбаппе у своїх соціальних мережах назвав цю новину "фейком", шведська прокуратура підтвердила початок розслідування. Марина Чиракова, прокурор, яка веде цю справу, сказала: "Я можу підтвердити, що було подано заяву про злочин, скоєний у центрі Стокгольма". Однак ніяких подробиць про хід розслідування не було надано.
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Прокурор може підтвердити, що поліція отримала заяву про зґвалтування, згідно з якою інцидент стався 10 жовтня 2024 року в готелі в центрі Стокгольма. Прокурор недоступний для ЗМІ і не може надати додаткову інформацію на даний момент. Коли з'явиться більше інформації, буде розіслано додатковий прес-реліз"
Реакція "Реала"
Зіткнувшись з медіа-впливом звинувачень, мадридський "Реал" вирішив відреагувати на ситуацію стримано. Однак одним з найбільш резонансних рішень стало видалення Мбаппе з рекламної фотографії, яка спочатку була розміщена в соціальних мережах клубу. Зображення було частиною спільної кампанії клубу, спортивного бренду, який одягає футболістів, та їхнього благодійного фонду. Дехто сприйняв цю акцію як знак того, що клуб прагне дистанціюватися від гравця до з'ясування ситуації.
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