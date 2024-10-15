Кіліан Мбаппе фігурує у справі про зґвалтування

Шведська прокуратура підтверджує розслідування щодо зґвалтування в готелі, кілька ЗМІ звинувачують в цьому французького футболіста Кіліана Мбаппе. "Реал Мадрид", клуб, за який виступає футбольна зірка, вже вживає запобіжних заходів у зв'язку з цією ситуацією.

Пише УНН із посиланням на Еuronews.

Футбольний світ сколихнула заява про те, що нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе може бути причетний до зґвалтування у Стокгольмі, Швеція.

Таблоїди "Aftonbladet" та "Expressen" повідомили, що шведська влада розпочала розслідування проти Кіліана Мбаппе у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство.

Звинувачення стосуються візиту французького футболіста до Стокгольму з 9 по 11 жовтня.

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Відповідь Мбаппе

Мбапо відреагував на звинувачення. У своєму акаунті у Твіттері він назвав скаргу "фейковою новиною" і припустив, що все це є частиною організованої атаки незадовго до важливого слухання в "ПСЖ" з приводу фінансового боргу.

У Швеції налаштовані серйозно

Хоча Мбаппе у своїх соціальних мережах назвав цю новину "фейком", шведська прокуратура підтвердила початок розслідування. Марина Чиракова, прокурор, яка веде цю справу, сказала: "Я можу підтвердити, що було подано заяву про злочин, скоєний у центрі Стокгольма". Однак ніяких подробиць про хід розслідування не було надано.

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Прокурор може підтвердити, що поліція отримала заяву про зґвалтування, згідно з якою інцидент стався 10 жовтня 2024 року в готелі в центрі Стокгольма. Прокурор недоступний для ЗМІ і не може надати додаткову інформацію на даний момент. Коли з'явиться більше інформації, буде розіслано додатковий прес-реліз"