"Киевстар" возобновил работу 4G в Киеве
"Киевстар" возобновил работу сети 4G в Киеве, генеральный директор подтвердил, что фиксированный интернет и голосовая связь работают, но восстановление SMS продолжается.
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике, отмечают в профильной ассоциации
россию выгоняют из Дунайской комиссии из-за ударов по нижнему Дунаю - Кулеба
россия перестанет быть членом в Дунайской комиссии из-за ракетных ударов и ударов беспилотников по нижнему Дунаю.
Южная Корея выразила протест в связи с вторжением России и Китая в зону противовоздушной обороны
Южная Корея выразила протест Китаю и России после того, как их военные самолеты вошли в зону противовоздушной обороны, что заставило Сеул и Токио поднять по тревоге самолеты.
Советник Орбана заявил, что ЕС потребует еще 70 единогласных решений для вступления Украины в Евросоюз
Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предупредил, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС лишь начало. В течение следующих лет Киеву понадобится получить около 70 единодушных решений ЕС.
россияне перебрасывают военную технику на Бердянское направление - Андрющенко
Зафиксировано передвижение российских военных: по меньшей мере 13 грузовиков с боеприпасами и танк направляются в Бердянск из Мариуполя, а россия перебрасывает системы противовоздушной обороны в Мариуполь.
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
Украинцы все чаще бронируют отдых в Карпатском регионе на новогодние праздники, а среди тех, кто путешествует за границу, заметное предпочтение отдается таким направлениям, как Египет.
Лидеры стран ЕС вернутся к теме финансовой помощи Украине в начале следующего года
Лидеры ЕС договорились обсудить пакет поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро в начале 2024 года, при этом большинство поддерживает пересмотр многолетней финансовой программы с этой целью.
Большинство украинцев симпатизируют Израилю, а не Палестине в его конфликте с ХАМАСом - опрос
Опрос КМИС показывает, что 69% украинцев симпатизируют Израилю в его конфликте с ХАМАС, тогда как только 1% поддерживает Палестину. Поддержка Израиля является последовательной во всех регионах Украины.
Правительство одобрило законопроект о прекращении соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций
Правительство поддержало законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций.