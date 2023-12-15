Оператор "Киевстар" возобновил работу 4G в Киеве. Об этом сообщил CPO "Киевстар" Михаил Нестор в Facebook, передает УНН.

Детали

"Киев с LTE!", - написал Нестор.

Нестор сообщал 16 часов назад, что идет восстановление дата трафика область за областью 4G/LTE.

"Работает фиксированный интернет по всей стране. Работает голос по всей стране", - написал Нестор.

Он отметил, что компания еще работает над восстановлением SMS.

"Важно понимать, что атака была масштабной, телеком это очень сложная система из огромного количества компонентов и может понадобиться время, чтобы полностью все стабилизировать (не удивляйтесь, если где-то не получится звонок или в какой-то локации не будет связи и тд)... Если у вас все еще нет связи, особенно если вы ставили другую симку, или были в национальном роуминге, часто помогает кроме загрузки, включить автоматический выбор оператора или поставить руками Киевстар", - рассказал Нестор.

Дополнение

Ранее сообщалось, что абонентам Киевстар доступна голосовая связь, но в некоторых населенных пунктах еще возникают кратковременные сложности. Также работает услуга "Домашний Интернет". Начато восстановление услуг мобильной передачи данных.