Киевлянин нашел в Святошинском районе обломок от российской ракеты

Местный житель обнаружил в лесу Святошинского района Киева предмет, похожий на часть ракеты. Патрульные оградили находку и вызвали взрывотехников.

В Киеве местный житель нашел в лесу в Святошинском районе предмет, похожий на поврежденную часть ракеты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева. На днях в Святошинском районе на линию 112 обратился гражданин, который сообщил, что во время прогулки в лесу обнаружил предмет, похожий на поврежденную часть ракеты. - говорится в сообщении патрульной полиции. Патрульные оградили опасную находку и вызвали на место следователей и взрывотехников. Правоохранители напомнили как действовать, если обнаружили опасные предметы ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь к ним; сообщите о находке на спецлинию 112; до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов; немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов. Напомним В Святошинском районе Киева после атаки беспилотников в ночь на 2 ноября загорелось 16-этажное здание. Пожар охватил 50 кв м, повреждены квартиры на 15-16 этажах. Тогда сообщалось о двух пострадавших. Сегодня ночью столица Украины снова подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили все дроны. Зафиксированы повреждения инфраструктуры в Шевченковском и Голосеевском районах, пострадавших нет.