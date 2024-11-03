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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевлянин нашел в Святошинском районе обломок от российской ракеты

Киев  •  УНН

11:42 • 3449 просмотра

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Местный житель обнаружил в лесу Святошинского района Киева предмет, похожий на часть ракеты. Патрульные оградили находку и вызвали взрывотехников.

В Киеве местный житель нашел в лесу в Святошинском районе предмет, похожий на поврежденную часть ракеты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева. 

На днях в Святошинском районе на линию 112 обратился гражданин, который сообщил, что во время прогулки в лесу обнаружил предмет, похожий на поврежденную часть ракеты.

- говорится в сообщении патрульной полиции.

Патрульные оградили опасную находку и вызвали на место следователей и взрывотехников.

Правоохранители напомнили как действовать, если обнаружили опасные предметы

  • ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним 

В Святошинском районе Киева после атаки беспилотников в ночь на 2 ноября загорелось 16-этажное здание. Пожар охватил 50 кв м, повреждены квартиры на 15-16 этажах.  Тогда сообщалось о двух пострадавших. 

Сегодня ночью столица Украины снова подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили все дроны. Зафиксированы повреждения инфраструктуры в Шевченковском и Голосеевском районах, пострадавших нет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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