Бросок с сиреной Фесенко принес "Днепру" победу над действующими чемпионами Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Действующие чемпионы Украины по баскетболу “Черкасские Мавпы” на домашнем паркете провели встречу регулярного чемпионата с обладателем Кубка Украины БК “Днепр”, передает корреспондент УНН.
Как и ожидалось игра прошла по довольно равному сценарию. При счете 89:89 за 0,5 секунды до конца основного времени днепряне получили право на вбрасывание мяча из аута на чужой половине. В итоге экс-центрового клубов НБА Кирилла Фесенко выпустили из-под заслона и тот в одно касание переправил мяч в корзину — 89:91.
По победителей 15 очков и 6 передач совершил Мишула, 11 + 8 пд добавил Сизов, Ревзин имеет 20 пунктов, а Фесенко 10 + 6 пд. За “Мавп” 25 баллов набрал Кольченко, 16 добавил Кокли.
Примечательно, что “Днепр” накануне встречи через трещину в руке потерял капитана команды Станислава Тимофеенко. У хозяев к давно травмированным Коневу и Липовцеву добавился еще и Янг.
Отметим, что “Днепр” среди лидеров чемпионата — 8 побед при 3 поражениях. “Мавпы” на дне таблицы — 2 выигрыша в 8 баталиях.