Кидок із сиреною Фесенка приніс "Дніпру" перемогу над чинними чемпіонами України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Чинні чемпіони України з баскетболу “Черкаські Мавпи” на домашньому паркеті провели зустріч регулярного чемпіонату із володарем Кубку України БК “Дніпро”, передає кореспондент УНН.
Як і очікувалось гра пройшла за доволі рівного сценарію. При рахунку 89:89 за 0,5 секунди до кінця основного часу дніпряни отримали право на вкидання м’яча з ауту на чужій половині. У підсумку екс-центрового клубів НБА Кирила Фесенка випустили з-під заслону і той в один дотик переправив м’яч у кошик — 89:91.
За переможців 15 очок і 6 передач здійснив Мішула, 11 + 8 пд додав Сізов, Ревзін має 20 пунктів, а Фесенко 10 + 6 пд. За “Мавп” 25 балів набрав Кольченко, 16 додав Коклі.
Примітно, що “Дніпро” напередодні зустрічі через тріщину в руці втратив капітана команди Станіслава Тимофеєнка. У господарів до давно травмованих Конєва та Липовцева додався ще й Янг.
Відзначимо, що “Дніпро” серед лідерів чемпіонату — 8 перемог при 3 поразках. “Мавпи” на дні таблиці — 2 виграші в 8 баталіях.