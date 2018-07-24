Киборг "Спартанец" о бое Усика: не надо превращать нашу маленькую победу в большую измену

Он отметил, что бой именно в Москве состоялся не по инициативе украинского боксера.

“Не Александр Усик был организатором боя в Москве — организатором была Всемирная боксерская организация. Она выбрала место. То, что мне сейчас кричат ​​ура-патриоты, то Саша предатель или еще что. Друзья он на сегодняшний момент — один из единственных, который прославляет наш флаг, наш гимн, представительство во всем мире. Не надо нашу маленькую победу превращать в большую измену”, - считает "киборг".

Свирид напомнил, что был в плену боевиков.

“Я был в плену — я знаю, что это такое. Его семья живет в Симферополе. Что вы сделали ура-патриоты для государства, для тех людей? Вы передали для тех, кто в плену что-то? Только измена. Только измена. Делайте что-то для государства каждый день потихоньку. И будет слава Украине. Честь имею. Анатолий Свирид, “Спартанец”, — закончил свое обращение “Спартанец”.