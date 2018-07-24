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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32758 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 129546 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Киборг "Спартанец" о бое Усика: не надо превращать нашу маленькую победу в большую измену

Киборг "Спартанец" о бое Усика: не надо превращать нашу маленькую победу в большую измену

Киев  •  УНН

 • 19010 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Боксер Александр Усик прославляет Украину во всем мире и не следует превращать его победу в большую измену. Такое мнение высказал защитник Донецкого аэропорта, глава ОО "Сердца Киборгов" Анатолий Свирид, пишет УНН.

Он отметил, что бой именно в Москве состоялся не по инициативе украинского боксера.

“Не Александр Усик был организатором боя в Москве — организатором была Всемирная боксерская организация. Она выбрала место. То, что мне сейчас кричат ​​ура-патриоты, то Саша предатель или еще что. Друзья он на сегодняшний момент — один из единственных, который прославляет наш флаг, наш гимн, представительство во всем мире. Не надо нашу маленькую победу превращать в большую измену”, - считает "киборг".

Свирид напомнил, что был в плену боевиков.

“Я был в плену — я знаю, что это такое. Его семья живет в Симферополе. Что вы сделали ура-патриоты для государства, для тех людей? Вы передали для тех, кто в плену что-то? Только измена. Только измена. Делайте что-то для государства каждый день потихоньку. И будет слава Украине. Честь имею. Анатолий Свирид, “Спартанец”, — закончил свое обращение “Спартанец”.

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