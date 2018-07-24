Кіборг “Спартанець” про бій Усика: не треба перетворювати нашу маленьку перемогу на велику зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Боксер Олександр Усик прославляє Україну у всьому світі і не слід перетворювати його перемогу на велику зраду. Таку думку висловив захисник Донецького аеропорту, голова ГО “Серця Кіборгів” Анатолій Свирид, пише УНН.
Він наголосив, що бій саме у Москві відбувся не з ініціативи українського боксера.
“Не Олександр Усик був організатором бою у Москві — організатором була Всесвітня боксерська організація. Вона вибрала місце. Те, що мені зараз кричать ура-патріоти, те що Сашко зрадник чи ще щось. Друзі він на сьогоднішній момент — один з єдиних, який прославляє наш прапор, наш гімн, представництво у всьому світі. Не треба нашу маленьку перемогу перетворювати у велику зраду”, — вважає “кіборг”.
Свирид нагадав, що був у полоні бойовиків.
“Я був у полоні — я знаю, що це таке. Його сім’я живе у Сімферополі. Що ви зробили ура-патріоти для держави, для тих людей? Ви передали для тих, хто у полоні щось? Тільки зрада. Тільки зрада. Робіть щось для держави кожного дня потихеньку. І буде слава Україні. Честь маю. Анатолій Свирид, "Спартанець”, — закінчив своє звернення “Спартанець”.