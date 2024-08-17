Киберспециалисты ГУР парализовали разработчика ядерных боеприпасов в рф
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с хакерами атаковали провайдера в снежинске, парализовав работу Всероссийского научно-исследовательского института технической физики. В результате атаки уничтожены данные, получена персональная информация и выявлены механизмы обхода санкций.
Киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины совместно с хакерами парализовали работу предприятия под российским челябинском, которое разрабатывает ядерное оружие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР.
Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с хакерской группой "ВО Team" продуктивно поработали под челябинском и парализовали работу предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие государства-агрессора россии
Как сообщается, в результате успешной атаки на единственного провайдера в городе снежинск челябинской области рф - компанию "Вега" - выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена.
Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города. Среди них - "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики). Как указали в ГУР, это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".
"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями. Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц", - говорится в сообщении ГУР.
Вследствие кибероперации также под угрозой срыв гособоронзаказа рф, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах снежинска, добавили в ГУР.
ГУР завершило масштабну кібератаку на урядові ресурси та фінсектор рф - джерело31 июля 2024, 08:38 • 38144 просмотра