Киберспециалисты ГУР парализовали разработчика ядерных боеприпасов в рф

Киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины совместно с хакерами парализовали работу предприятия под российским челябинском, которое разрабатывает ядерное оружие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР.

Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с хакерской группой "ВО Team" продуктивно поработали под челябинском и парализовали работу предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие государства-агрессора россии - рассказали в ГУР.

Как сообщается, в результате успешной атаки на единственного провайдера в городе снежинск челябинской области рф - компанию "Вега" - выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена.

Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города. Среди них - "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики). Как указали в ГУР, это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".

"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями. Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц", - говорится в сообщении ГУР.

Вследствие кибероперации также под угрозой срыв гособоронзаказа рф, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах снежинска, добавили в ГУР.

ГУР завершило масштабну кібератаку на урядові ресурси та фінсектор рф - джерело