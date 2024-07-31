Под вечер 30 июля киберспециалисты ГУР МОУ завершили одну из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру государства-агрессора, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных, сообщили УНН источники.

Детали

Как сообщают источники в украинской разведке, атака продолжалась непрерывно в течение недели и поразила онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Все атакованные ресурсы тем или иным образом, по данным источников, были задействованы в поддержке или финансировании вооруженной агрессии государства-террориста против Украины. "Поражению подверглись в частности ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, иБанк, банк "Дом. рф" и Банк россии. В последний день атаки были также поражены ресурсы Минобороны рф, МВД и ФНС", - указал собеседник.

"По состоянию на 19:00 30 июля россиянам так и не удалось восстановить надлежащее функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров. До сих пор наблюдаются сбои в работу веб-ресурсов МО рф, МВД и ФНС", - отметил собеседник агентства.

В российских СМИ назвали этот киберудар, "вероятно, самым мощным в истории", "ковровыми хакерскими атаками" и "большим наступлением кибервойск". В итоге, как указал источник, результаты операции ГУР ощутили миллионы пользователей во всех регионах рф, которые не могли воспользоваться интернет-услугами. По оценкам вражеских кибер-аналитиков, учитывая успех, который удалось достичь украинским хакерам, прогнозы относительно последствий следующих подобных атак - "неутешительные".

"Сейчас можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто принимал участие, помогал и болел. Конечно, это лишь прелюдия к еще более интересным событиям. россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры погребальную яму. Наступает подходящее время для врага вспомнить об идее изолированного, исконно-русского "Чебурнета" со рвами, диджитал-вертухаями и фаерволами по периметру. До встречи в следующем акте этой увлекательной истории", - прокомментировал завершение операции собеседник в ГУР МОУ.

Киберспециалисты ГУР атаковали центробанк рф - источник