29 июля главный российский банк, который финансово обеспечивает вооруженную агрессию рф против Украины, стал целью украинских хакеров, сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

Детали

Как сообщают источники в украинской разведке, примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Банка россии работают или со значительными перебоями, или вообще недоступны для пользователей. В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.

Отмечается, что Центральный банк российской федерации (Банк России) - главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт российской федерации, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством россии единую государственно-кредитную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и Газпромбанка.

Ситуацию осложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, так как крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в рф также подвергаются систематическим киберударам. В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки.

Как сообщают источники в ГРУ МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.

Напомним

Киберспециалисты ГУР уже почти неделю осуществляют самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры.

С 23 июля поражению подверглись в частности ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, иБанк, банк "Дом. рф" и Банк России.

Также атакованы брокерские приложения, банкоматы, российские социальные сети и мессенжеры, интернет-провайдеры, национальные платежные системы.