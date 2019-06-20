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Киберполиции задержала мужчину, который насиловал 2-летнего ребенка

Киев • УНН

 • 14572 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Киберполиции задержала мужчину, который насиловал 2-летнего ребенка, об этом отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции Украины.

Киберполиции задержала мужчину, который насиловал 2-летнего ребенка

Объясняя свои действия, злоумышленник указал, что насиловал ребенка для собственного удовольствия и снимал все это на видео. Порноконтент распространял в тематических группах в сети. Мужчина сейчас арестован сроком на 60 суток и уже объявлено о подозрении.

“Работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожье, по процессуального руководства Запорожской местной прокуратуры № 3, уличили в таких действиях 23-летнего жителя Запорожья. Он был участником многих закрытых групп, где участники распространяли контент с исключительно детской порнографией. Работая независимым фотокорреспондентом, человек также подрабатывал фотосъемки на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Некоторые из этих фото он также пересылал участникам закрытых групп”, — указано в сообщении.

Как установили сотрудники киберполиции, около года назад для обогащения собственной коллекции детской порнографии, а также собственного удовольствия, злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Заметив, что она не рассказала об этом матери, мужчина еще несколько раз насиловал ребенка. При этом свои действия он снимал на фото и видеокамеру. Полученный контент распространял в сети, чтобы получить уникальный контент от участников таких групп, тем самым провоцировал других участников групп к подобным действиям.

Правоохранители также добавили, что: “Кроме того, он имел видеоархив с детской порнографией, который хранил как на собственных носителях, так и в облачном хранилище. Подобные видео он распространял среди граждан Украины и иностранцев. По месту жительства фигуранта полицейские провели обыск. Изъято технику, на которой хранился противоправный контент. Оно направлено на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Жителю Запорожья уже объявлено о подозрении и взят под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения”.

Напоминаем, основной причиной убийства Дарьи Лукьяненко полиция считает убийство на сексуальной почве.

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