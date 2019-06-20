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Кіберполіція затримала чоловіка, який ґвалтував 2-річну дитину

Київ • УНН

 • 14572 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Кіберполіція затримала чоловіка, який ґвалтував 2-річну дитину, про це зазначає УНН з посиланням на прес-службу Кіберполіції України.

Кіберполіція затримала чоловіка, який ґвалтував 2-річну дитину

Пояснюючи свої дії, зловмисник вказав, що ґвалтував дитину для власного задоволення та знімав все це на відео. Порноконтент поширював у тематичних групах в мережі. Чоловіка наразі арештовано строком на 60 діб та вже оголошено про підозру.

“Працівники Придніпровського управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Запоріжжя, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури № 3, викрили у таких діях 23-річного мешканця Запоріжжя. Він був учасником багатьох закритих груп, де учасники поширювали контент з виключно дитячою порнографією. Працюючи незалежним фотокореспондентом, чоловік також підробляв фотозйомками на дитячих святах та спортивних змаганнях. Деякі з цих фото він також пересилав учасникам закритих груп”, — вказано у повідомленні.

Як встановили працівники кіберполіції, близько року тому для збагачення власної колекції дитячої порнографії, а також власного задоволення, зловмисник зґвалтував на той момент 2-річну дівчинку. Помітивши, що вона не розповіла про це матері, чоловік ще декілька разів ґвалтував дитину. При цьому свої дії він знімав на фото та відеокамеру. Отриманий контент поширював у мережі, щоб отримати унікальний контент від учасників таких груп, тим самим провокував інших учасників груп до подібних дій.

Правоохоронці також додали, що: “Крім того, він мав відеоархів з дитячою порнографією, який зберігав як на власних носіях, так і у хмарному сховищі. Подібні відео він поширював серед громадян України та іноземців. За місцем проживання фігуранта поліцейські провели обшук. Вилучено техніку, на якій зберігався протиправний контент. Її направлено на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Мешканцю Запоріжжя вже оголошено про підозру та взято під варту строком на 60 діб. Йому загрожує до 10 років ув’язнення”.

Нагадуємо, основною причиною вбивства Дар’ї Лук’яненко поліція вважає вбивство на сексуальному ґрунті.

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