Кибератака на monobank после трех суток прекратилась - Гороховский
Киев • УНН
Сооснователь monobank сообщил об успешной защите от масштабной кибератаки, которая длилась 3 суток. Банк получил более 7,5 млрд запросов, но продолжал обслуживать клиентов без перебоев.
Сооснователь monobank Игорь Гороховский сообщил, что масштабная кибератака на банк, которая длилась 3 суток, ночью прекратилась, пишет УНН.
Сегодня в два часа ночи атака прекратилась. Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов
Monobank третю добу знаходитися під DDoS-атакою18 августа 2024, 10:27 • 92368 просмотров
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