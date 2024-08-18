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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 10:27  •  2503 просмотра

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Украинский банк Monobank подвергается DDoS-атаке уже третьи сутки. Соучредитель банка сообщил о 5,5 миллиардов запросов, привлечении AWS и помощи спецслужб для противодействия атаке.

На украинский банк Monobank уже третьи сутки осуществляют DDoS-атаку. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, передает УНН.

Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляющий

- написал Гороховский.

Дополнение

17 августа в Monobank заявили о DDoS-атаке вторые сутки.

X зазнала DDoS-атаки перед інтерв'ю Маска з Трампом13 августа 2024, 00:39 • 25082 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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