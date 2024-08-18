Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой
Киев • УНН
Украинский банк Monobank подвергается DDoS-атаке уже третьи сутки. Соучредитель банка сообщил о 5,5 миллиардов запросов, привлечении AWS и помощи спецслужб для противодействия атаке.
На украинский банк Monobank уже третьи сутки осуществляют DDoS-атаку. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, передает УНН.
Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляющий
Дополнение
17 августа в Monobank заявили о DDoS-атаке вторые сутки.
X зазнала DDoS-атаки перед інтерв'ю Маска з Трампом13 августа 2024, 00:39 • 25082 просмотра
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
Эксклюзив