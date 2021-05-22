Кибератака Air India: взломаны данные миллионов клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Национальная авиакомпания Индии Air India заявила, что кибератака на ее серверы данных затронула около 4,5 миллионов клиентов по всему миру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
О взломе компании впервые сообщили в феврале. Детали, включая паспортные данные и информацию о билетах, а также данные кредитных карт, были скомпрометированы.
Но Air India сообщила, что данные безопасности для кредитных карт - номера CVV или CVC - ни хранились на целевом сервере.
Кто стоял за атакой до сих пор не понятно.
Авиакомпания, входит в сеть Star Alliance, заявила, что нарушения касаются всей информации, зарегистрированной в период с 26 августа 2011 года по 20 февраля 2021 года.
Компания попросила всех своих клиентов сменить пароли к своим учетным записям на своем веб-сайте.
Air India сообщила, что никаких дальнейших несанкционированных действий выявлено не было.
Дополнение
В прошлом году British Airways была оштрафована на 26 миллионов долларов за утечку данных, который коснулся личных данных и данных кредитных карт более 400 000 клиентов в 2018 году.
Также в прошлом году EasyJet признала, что адреса электронных почт и данные о поездках примерно девяти миллионов клиентов были украдены в результате кибератаки.