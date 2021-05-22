Кібератака Air India: зламані дані мільйонів клієнтів

Деталі

Про злам компанії вперше повідомили в лютому. Деталі, включаючи паспортні дані та інформацію про квитки, а також дані кредитних карток, були скомпрометовані.

Але Air India повідомила, що дані безпеки для кредитних карт - номери CVV або CVC - не зберігалися на цільовому сервері.

Хто стояв за атакою досі не зрозуміло.

Авіакомпанія, що входить в мережу Star Alliance, заявила, що порушення стосується всієї інформації, зареєстрованої в період з 26 серпня 2011 року по 20 лютого 2021 року.

Компанія попросила усіх своїх клієнтів змінити паролі до своїх облікових записів на своєму веб-сайті.

Air India повідомила, що ніяких подальших несанкціонованих дій виявлено не було.

Доповнення

У минулому році British Airways була оштрафована на 26 мільйонів доларів за витік даних, який торкнувся особистих даних і даних кредитних карт більш 400 тис. клієнтів в 2018 році.

Також в минулому році EasyJet визнала, що адреси електронних пошт і дані про поїздки приблизно дев'яти мільйонів клієнтів були вкрадені в результаті кібератаки.