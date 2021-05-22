Кібератака Air India: зламані дані мільйонів клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Національна авіакомпанія Індії Air India заявила, що кібератака на її сервери даних торкнулася близько 4,5 мільйонів клієнтів по всьому світу. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Про злам компанії вперше повідомили в лютому. Деталі, включаючи паспортні дані та інформацію про квитки, а також дані кредитних карток, були скомпрометовані.
Але Air India повідомила, що дані безпеки для кредитних карт - номери CVV або CVC - не зберігалися на цільовому сервері.
Хто стояв за атакою досі не зрозуміло.
Авіакомпанія, що входить в мережу Star Alliance, заявила, що порушення стосується всієї інформації, зареєстрованої в період з 26 серпня 2011 року по 20 лютого 2021 року.
Компанія попросила усіх своїх клієнтів змінити паролі до своїх облікових записів на своєму веб-сайті.
Air India повідомила, що ніяких подальших несанкціонованих дій виявлено не було.
Доповнення
У минулому році British Airways була оштрафована на 26 мільйонів доларів за витік даних, який торкнувся особистих даних і даних кредитних карт більш 400 тис. клієнтів в 2018 році.
Також в минулому році EasyJet визнала, що адреси електронних пошт і дані про поїздки приблизно дев'яти мільйонів клієнтів були вкрадені в результаті кібератаки.