Волна минирований продолжается: в Киеве ищут взрывчатку на вокзале и в аэропорту

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15 марта, 19:03 • 103098 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135125 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118918 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112775 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102359 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100229 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87821 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Столичная полиция проверяет информацию о минировании аэропорта "Киев", Центрального железнодорожного вокзала и еще ряда объектов. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

Цитата

"Поступило сообщение о заминировании ряда объектов, среди которых Центральный железнодорожный вокзал и аэропорт "Жуляны". Продолжается проверка", - сказали в полиции.

Дополнение

В Украине в январе уже несколько недель из разных городов анонимы сообщают о "минировании". Под ударом обычно — школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на "дистанционку" из-за такого.

В СБУ отметили, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.

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