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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74963 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Хвиля мінувань триває: у Києві шукають вибухівку на вокзалі та в аеропорту

Хвиля мінувань триває: у Києві шукають вибухівку на вокзалі та в аеропорту

Київ • УНН

 • 13713 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Столична поліція перевіряє інформацію про замінування аеропорту "Київ", Центрального залізничного вокзалу та ще низки об’єктів. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.

Цитата

"Надійшло повідомлення про замінування ряду об'єктів, серед яких Центральний залізничний вокзал та аеропорт «Жуляни». Триває перевірка", - сказали в поліції.

Доповнення

В Україні у січні вже кілька тижнів з різних міст аноніми повідомляють про "мінування". Під ударом зазвичай - школи та ТЦ. Деякі регіони навіть вирішили переводити школи на "дистанційку" через таке.

У СБУ зазначили, що за хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія. Уже є затримані.

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