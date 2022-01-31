Хвиля мінувань триває: у Києві шукають вибухівку на вокзалі та в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Столична поліція перевіряє інформацію про замінування аеропорту "Київ", Центрального залізничного вокзалу та ще низки об’єктів. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.
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"Надійшло повідомлення про замінування ряду об'єктів, серед яких Центральний залізничний вокзал та аеропорт «Жуляни». Триває перевірка", - сказали в поліції.
Доповнення
В Україні у січні вже кілька тижнів з різних міст аноніми повідомляють про "мінування". Під ударом зазвичай - школи та ТЦ. Деякі регіони навіть вирішили переводити школи на "дистанційку" через таке.
У СБУ зазначили, що за хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія. Уже є затримані.