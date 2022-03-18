Хроники войны: ВСУ вернули более 30 населенных пунктов в Киевской области

Цитата

"ВСУ вернули более 30 населенных пунктов под свой контроль вблизи Киева, а на некоторых направлениях удалось отбросить войска противника на 70 км от столицы.

Хроника освобождения Киевской области", - говорится в сообщении.

Детали

На видео - как это было.