Хроники войны: ВСУ вернули более 30 населенных пунктов в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские военные отбросили российских оккупантов от Киева на расстояние до 70 километров, а также вернули более 30 населенных пунктов. Об этом УНН пишет со ссылкой на советника министра МВД Антона Геращенко.
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"ВСУ вернули более 30 населенных пунктов под свой контроль вблизи Киева, а на некоторых направлениях удалось отбросить войска противника на 70 км от столицы.
Хроника освобождения Киевской области", - говорится в сообщении.
Детали
На видео - как это было.