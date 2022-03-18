Хроніки війни: ЗСУ повернули понад 30 населених пунктів на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські військові відкинули російських окупантів від Києва на відстань до 70 кілометрів, а також повернули понад 30 населених пунктів. Про це УНН пише з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенко.
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"ЗСУ повернули понад 30 населених пунктів під свій контроль поблизу Києва, а на деяких напрямках вдалося відкинути війська супротивника на 70 км від столиці.
Хроніка визволення Київщини", - йдеться в повідомленні.
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На відео - як це було.