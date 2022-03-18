Хроніки війни: ЗСУ повернули понад 30 населених пунктів на Київщині

Цитата

"ЗСУ повернули понад 30 населених пунктів під свій контроль поблизу Києва, а на деяких напрямках вдалося відкинути війська супротивника на 70 км від столиці.

Хроніка визволення Київщини", - йдеться в повідомленні.

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На відео - як це було.