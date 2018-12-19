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Крещатик хотят сделать частью наследия ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 10635 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киевской городской государственной администрации планируют разработать научно-проектную документацию для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

Крещатик хотят сделать частью наследия ЮНЕСКО

"Департамент охраны культурного наследия КГГА планирует разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сообщили в КГГА со ссылкой на тест городской целевой программы "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 гг."

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На разработку документации запланировали выделить 1,8 миллионов грн на три года.

Также предусмотрена разработка научно-проектной документации "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". Финансирование этих работ определили на уровне 3 миллионов грн на три года.

Напомним, рассекреченные документы из архива Службы безопасности Украины об аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр ЮНЕСКО.

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