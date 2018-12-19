Хрещатик хочуть зробити частиною спадщини ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Київській міській державній адміністрації планують розробити науково-проектну документацію для подальшої підготовки досьє на номінацію щодо включення вулиці Хрещатик до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
"Департамент охорони культурної спадщини КМДА планує розробити науково-проектну документацію "Межі та режими використання зон охорони пам'ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" для подальшої підготовки досьє на номінацію щодо включення вулиці Хрещатик до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", – повідомили у КМДА з посиланням на тест міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини Києва на 2019–2021 рр."
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На розробку документації запланували виділити 1,8 мільйонів грн на три роки.
Також передбачено розроблення науково-проектної документації "Межі та режими використання зон охорони пам’ятки історії, ландшафту місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро". Фінансування цих робіт визначили на рівні 3 мільйонів грн на три роки.
Нагадаємо, розсекречені документи з архіву Служби безпеки України про аварію на Чорнобильській АЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО.