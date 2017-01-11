Хотелось бы, чтобы Б.Обама посвятил часть своей прощальной речи агрессии РФ в Украине - М.Джемилев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил сожаление, что президент США Барак Обама, выступая с прощальным обращением к стране, не посвятил время проблемам противодействия агрессивной политики России против Украины, передает УНН со ссылкой на " Крим.Реалии ".
"Хотелось бы, чтобы Б.Обама значительную часть своей прощальной речи посвятил проблемам противодействия агрессивной политики России против Украины и других стран; высказал пожелание, чтобы новая администрация США заняла более решительную поддержку Украины в становлении территориальной целостности; о перспективах привлечения к трибуналу за преступления, которая эта страна (Россия - ред.) сделала на нашей земле ", - отметил он.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама во время своей прощальной речи на посту пообещал мирную передачу власти Дональду Трампу.