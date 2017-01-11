Хотілося б, щоб Б.Обама присвятив частину своєї прощальної промови агресії РФ в Україні - М.Джемілєв

“Хотілося б, щоб Б.Обама значну частину своєї прощальної промови присвятив проблемам протидії агресивної політики Росії проти України та інших країн; висловив побажання, щоб нова адміністрація Сполучених Штатів зайняла більш рішучу підтримку Україні у становленні територіальної цілісності; про перспективи залучення до трибуналу за злочини, яка ця країна (Росія — ред.) зробила на нашій землі”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама під час своєї прощальної промови на посаді пообіцяв мирну передачу влади Дональду Трампу.