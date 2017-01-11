Хотілося б, щоб Б.Обама присвятив частину своєї прощальної промови агресії РФ в Україні - М.Джемілєв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив жаль, що президент США Барак Обама, виступаючи з прощальним зверненням до країни, не присвятив час проблемам протидії агресивної політики Росії проти України, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
“Хотілося б, щоб Б.Обама значну частину своєї прощальної промови присвятив проблемам протидії агресивної політики Росії проти України та інших країн; висловив побажання, щоб нова адміністрація Сполучених Штатів зайняла більш рішучу підтримку Україні у становленні територіальної цілісності; про перспективи залучення до трибуналу за злочини, яка ця країна (Росія — ред.) зробила на нашій землі”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама під час своєї прощальної промови на посаді пообіцяв мирну передачу влади Дональду Трампу.