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Хорватия надеется на восстановление украинско-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству

Хорватия надеется на восстановление украинско-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству

Киев  •  УНН

 • 11475 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во время встречи в Загребе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и Вице-премьер-министр Республики Хорватия Мартина Далич обсудили возобновление работы Совместной украинской-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, передает УНН.

“Сегодня, после длительной паузы, мы проводим очень важную встречу комиссии. Я надеюсь, что она будет продуктивной и станет основой для дальнейшего оживления нашей взаимной экономической деятельности, включая увеличение товарооборота”, — подчеркнула Мартина Далич.

Она подчеркнула, что чрезвычайно важно перевести хорошие политические отношения двух стран в конкретные экономические проекты, что придало бы продолжительности и прочности этим связям.

“Многие хорватские компании и предприниматели заинтересованы в расширении своей деятельности в Украине. Сейчас уже завершені некоторые замечательные проекты и установлено продуктивное сотрудничество”, — сказала хорватский вице-премьер. Она отметила, что меры, принятые обеими правительствами прошлого года, помогут улучшить ситуацию в товарообороте между странами.

Вице-премьер-министр Украины поддержала хорватскую коллегу, отметив, что проведены подготовительные мероприятия по активизации украинского-хорватского экономического сотрудничества будут иметь положительный эффект для увеличения инвестиций и товарооборота между двумя странами.

Отметим, последнее заседание Комиссии по вопросам экономического сотрудничества состоялось 12 ноября 2012 года в Киеве.

Напомним, Украина приветствует инициативу правительства Хорватии о создании рабочей группы для передачи хорватского опыта мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом во время встречи с вице-премьер-министром Хорватии Мартиной Далич в Загребе заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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