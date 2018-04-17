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Хорватія сподівається на відновлення українсько-хорватської комісії з економічного співробітництва

Хорватія сподівається на відновлення українсько-хорватської комісії з економічного співробітництва

Київ • УНН

 • 11476 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Під час зустрічі у Загребі віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе та Віце-прем’єр-міністр Республіки Хорватія Мартіна Далич обговорили відновлення роботи Спільної українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва. Про це повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра, передає УНН.

“Сьогодні, після тривалої паузи, ми проводимо дуже важливу зустріч комісії. Я сподіваюсь, що вона буде продуктивною і стане основою для подальшого пожвавлення нашої взаємної економічної діяльності, включаючи збільшення товарообігу”, — підкреслила Мартіна Далич.

Вона підкреслила, що надзвичайно важливо перевести добрі політичні відносини двох країн у конкретні економічні проекти, що додало б тривалості та міцності цим зв’язкам.

“Багато хорватських компаній та підприємців зацікавлені у розширенні своєї діяльності в Україні. Зараз вже завершено деякі чудові проекти та встановлено продуктивну співпрацю”, — сказала хорватський Віце-прем’єр . Вона зазначила, що заходи, здійснені обома урядами минулого року, допоможуть поліпшити ситуацію в товарообігу між країнами.

Віце-прем’єр-міністр України підтримала хорватську колегу, зазначивши, що проведені підготовчі заходи з активізації українсько-хорватського економічного співробітництва будуть мати позитивний ефект для збільшення інвестицій та товарообігу між двома країнами.

Зазначимо, останнє засідання Комісії з питань економічного співробітництва відбулося 12 листопада 2012 року в Києві.

Нагадаємо, Україна вітає ініціативу уряду Хорватії щодо створення робочої групи для передачі хорватського досвіду з мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром Хорватії Мартіною Далич у Загребі заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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