Хорватия готова помочь Украине по реинтеграции оккупированных территорий - А.Пленкович

"Мы готовы помочь нашим друзьям - правительству Украины - с синхронизацией и гармонизацией законодательства, что сделает вас готовыми к дальнейшим отношениям с ЕС. Такая экспертиза - это наше ноу-хау. Еще один аспект, который вам очень важен, это помочь в части реинтеграции оккупированных территорий. Опыт, который был использован Хорватией, был приобретен в рамках работы миссии ООН. И сейчас он может быть интересным украинскому правительству. Наша страна готова давать советы ", - отметил А.Пленкович.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал целесообразным проведение в 2017 году заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям между Украиной и Хорватией, которая призвана расширить сотрудничество двух стран и активизировать потенциал взаимной торговли.