Хорватія готова допомогти Україні щодо реінтеграції окупованих територій — А.Пленкович
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Республіка Хорватія готова поділитися з Україною досвідом гармонізації законодавства зі стандартами Європейського Союзу та реінтеграції окупованих територій. Про це сказав прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.
“Ми готові допомогти нашим друзям — уряду України — зі синхронізацією і гармонізацією законодавства, що зробить вас готовими до подальших відносин з ЄС. Така експертиза — це наше ноу-хау. Ще один аспект, який вам дуже важливий, це допомогти в частині реінтеграції окупованих територій. Досвід, який був використаний Хорватією, був набутий у рамках роботи місії ООН. І зараз він може бути цікавим українському уряду. Наша країна готова давати поради”, — зазначив А.Пленкович.
Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав доцільним проведення в 2017 році засідання міжурядової комісії з торговельно-економічних відносин між Україною і Хорватією, яка покликана розширити співпрацю двох країн і активізувати потенціал взаємної торгівлі.