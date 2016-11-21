Хорватія готова допомогти Україні щодо реінтеграції окупованих територій — А.Пленкович

“Ми готові допомогти нашим друзям — уряду України — зі синхронізацією і гармонізацією законодавства, що зробить вас готовими до подальших відносин з ЄС. Така експертиза — це наше ноу-хау. Ще один аспект, який вам дуже важливий, це допомогти в частині реінтеграції окупованих територій. Досвід, який був використаний Хорватією, був набутий у рамках роботи місії ООН. І зараз він може бути цікавим українському уряду. Наша країна готова давати поради”, — зазначив А.Пленкович.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав доцільним проведення в 2017 році засідання міжурядової комісії з торговельно-економічних відносин між Україною і Хорватією, яка покликана розширити співпрацю двох країн і активізувати потенціал взаємної торгівлі.