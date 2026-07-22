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"Хороший и важный разговор" - Зеленский подтвердил, что говорил с Уиткоффом и Кушнером о приближении мира

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил хороший и важный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждали активизацию дипломатии для приближения мира с достоинством.

"Хороший и важный разговор" - Зеленский подтвердил, что говорил с Уиткоффом и Кушнером о приближении мира

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел «хороший и важный разговор» с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир, передает УНН.

Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен – мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова 

- сообщил Зеленский.

По словам главы государства, «наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили».

Благодарю Стива и Джареда за личные усилия ради мира. Признательны президенту Трампу и американскому народу за неизменную поддержку 

- резюмировал Зеленский.

Добавим

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. 

Антонина Туманова

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