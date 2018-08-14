Холера в Нигерии снова забирает жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В последние дни во многих жилых районах нигерийской столицы Абуджа вспыхнула эпидемия холеры, в результате погибли семь человек. Эту информацию подтвердил начальник местного ведомства общественного здравоохранения М. Окороукву, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Он сообщил, что эпидемия холеры распространилась в шести микрорайонах в Абудже, и привела к гибели семи человек, которые проживали в четырех из этих микрорайонов.
По его словам, местные власти уже направили медперсонал и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы в микрорайоны, пострадавшие от холеры, во избежание ее дальнейшего распространения.
Напомним, три школьника погибли, еще 27 были госпитализированы из-за недавней вспышки холеры в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки.