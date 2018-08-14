Холера в Нигерии снова забирает жизни

Он сообщил, что эпидемия холеры распространилась в шести микрорайонах в Абудже, и привела к гибели семи человек, которые проживали в четырех из этих микрорайонов.



По его словам, местные власти уже направили медперсонал и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы в микрорайоны, пострадавшие от холеры, во избежание ее дальнейшего распространения.

Напомним, три школьника погибли, еще 27 были госпитализированы из-за недавней вспышки холеры в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки.