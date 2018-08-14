Холера в Нігерії знову забирає життя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В останні дні в багатьох житлових районах нігерійської столиці Абуджа спалахнула епідемія холери, в результаті загинули семеро людей. Цю інформацію підтвердив начальник місцевого відомства охорони здоров'я М. Окороукву, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Він повідомив, що епідемія холери поширилася в шести мікрорайонах в Абуджі, і привела до загибелі семи осіб, які проживали в чотирьох з цих мікрорайонів.
За його словами, місцева влада вже направили медперсонал і співробітників санітарно-епідеміологічної служби в мікрорайони, які постраждали від холери, щоб уникнути її подальшого поширення.
Нагадаємо, три школярі загинули, ще 27 були госпіталізовані через недавню спалаху холери в Нігерії, найбільш густонаселеній країні Африки.