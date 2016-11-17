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Хоккеисты "Дженералз" минимально уступили "Кривбассу"

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В рамках 20 тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги киевский "Дженералз" принимал на льду арены "Терминал" криворожский "Кривбасс", сообщает УНН со ссылкой на сайт "генералов".

Перед очным поединком в составе "генералов" произошла серьезная потеря - матч-штраф отбывал лидер атак Богдан Саков.

Первый период получился достаточно ровным по игре, но благодаря удачным индивидуальным действиям нападающих гостей из Кривого Рога, они вышли вперед - шайбу в ворота киевлян отправил Сергей Черненко.

Во втором периоде "генералы" активно проводили свои атаки, однако удача вновь улыбнулась подопечным Александра Куликова. На этот раз шайбу забросил Валентин Алексюк.

Третий период прошел в равной борьбе. Благодаря удачной реализации большинства, "Дженералз" сократили отставание в счете, что добавило нервозности в концовке поединка. Однако итоговый счет на табло остался в пользу гостей из Кривого Рога. При равной борьбе и с большим количеством интересных моментов у обоих ворот, победу за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей получил "Кривбасс".

Напомним, что "Дженералз" после 17 сыгранных поединков имеют 24 очка и занимают 4 место, "Кривбасс" с 40 пунктами на 3-й строчке.

Как сообщал УНН, ХК "Кременчуг" обыграл игроков "Донбасса" и возглавил УХЛ.

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